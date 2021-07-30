Один человек погиб и шесть ранены при наезде машины на террасу бара в Париже – СМИ

Фото: AP/TASS/Thibault Camus

Один человек погиб в результате наезда машины на террасу бара в Париже. Об этом информирует телеканал BFMTV.

Известно, что инцидент произошел в 17-м округе французской столицы на улице Софруа около 23:00.

В результате аварии также пострадали шесть человек. Один из них находится в критическом состоянии.

Уточняется, что водитель машины после ДТП бросил автомобиль и скрылся. В районе происшествия идет полицейская операция.

По некоторой информации, наезд имел преднамеренный характер.

Ранее в Канаде мужчина намеренно сбил семью мусульман из пяти человек. Выжил только девятилетний ребенок, один человек погиб на месте, трое скончались в больнице.

Злоумышленника задержали. В данный момент он находится под стражей.