В Канаде водитель преднамеренно сбил семью мусульман

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Фото: depositphotos/jovannig
В городе Лондон канадской провинции Онтарио злоумышленник намеренно сбил семью мусульман из пяти человек. По последним данным, выжил только девятилетний ребенок, один человек погиб на месте, трое скончались в больнице.
Злоумышленника задержали, им оказался 20-летний мужчина, сейчас он находится под стражей.
"Мы считаем, что это было преднамеренное действие, атака на жертв произошла из-за того, что они мусульмане", – приводит слова главы городской полиции РИА Новости.
Мэр города назвал происшествие "массовым убийством, направленным против мусульман" и объявил трехдневный траур. Он также сообщил, что встретился с представителями мусульманской общины, чтобы выразить соболезнования.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил нападение и призвал остановить исламофобию.
"Мусульмане города Лондон и всей страны, знайте, мы с вами. Исламофобии нет места ни в одном из наших городов", – сказал он.
Ранее в Монреале водитель машины сбил девять человек.
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