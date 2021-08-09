СК начал проверку после ДТП с автобусом под Саратовом с 13 пострадавшими

06:14
saratov.sledcom.ru
Следователи начали доследственную проверку после ДТП с пассажирским рейсовым автобусом под Саратовом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
"По предварительным данным, <...> водитель пассажирского автобуса, следовавшего из города Белгорода в Саратов, не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет", – говорится в сообщении.
В автобусе находились 22 человека, детей среди них не было. Уточняется, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областную службу спасения, общее число пострадавших, по последним данным, составило 13 человек.
"В результате ДТП пострадали 13 человек. Два человека в тяжелом состоянии и десять – в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медучреждение", – говорится в сообщении.
Авария произошла в ночь на понедельник, 9 августа, на федеральной трассе Р-22 недалеко от города Калининска.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе одиннадцать человек пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса, перевозившего работников одного из предприятий. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля превысил скорость и не справился с управлением, а после столкновения с автобусом выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: