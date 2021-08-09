СК начал проверку после ДТП с автобусом под Саратовом с 13 пострадавшими

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Следователи начали доследственную проверку после ДТП с пассажирским рейсовым автобусом под Саратовом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По предварительным данным, <...> водитель пассажирского автобуса, следовавшего из города Белгорода в Саратов, не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет", – говорится в сообщении.

В автобусе находились 22 человека, детей среди них не было. Уточняется, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областную службу спасения, общее число пострадавших, по последним данным, составило 13 человек.

"В результате ДТП пострадали 13 человек. Два человека в тяжелом состоянии и десять – в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медучреждение", – говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на понедельник, 9 августа, на федеральной трассе Р-22 недалеко от города Калининска.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе одиннадцать человек пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса, перевозившего работников одного из предприятий. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля превысил скорость и не справился с управлением, а после столкновения с автобусом выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.