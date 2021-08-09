Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области

04:07 (обновлено 09.08.2021 08:09)
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Саратовской области перевернулся автобус, по последним данным, пострадали десять человек. Об этом со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрия Юрина сообщает ТАСС.
"В ДТП с автобусом пострадали 10 человек", – говорится в сообщении.
По данным МЧС, авария произошла на федеральной трассе в городе Калининске. Рейсовый автобус, следовавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся.
"На федеральной трассе Р-22 в районе города Калининска <...> произошло опрокидывание рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Белгород – Саратов. В результате ДТП есть пострадавшие", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе одиннадцать человек пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса, перевозившего работников одного из предприятий. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля превысил скорость и не справился с управлением, а после столкновения с автобусом выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.
До этого туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани. Один человек погиб, еще 19 пострадали. Авария произошла в поселке Мезмай. Прокуратура организовала проверку. Не исключается, что у автобуса отказали тормоза.
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