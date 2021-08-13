Следствие просит арестовать водителя после наезда на двух человек на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Следствие обратилось в Гагаринский районный суд с ходатайством о заключении под стражу водителя, который сбил пожилую женщину и ее внучку на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В суд поступило ходатайство об аресте Илья Корнеева", – подтвердили в пресс-службе суда.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения").

Авария произошла в четверг, 12 августа. 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения пострадали женщина 1960 года рождения, которую зажало между машиной и остановкой, а также ее 16-летняя внучка.

На момент столкновения в салоне автомобиля также находился ребенок. Пострадавшую женщину госпитализировали на вертолете, а девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.

Ход полицейской проверки по факту столкновения автомобиля Skoda c остановкой общественного транспорта в районе Обручевский взяла на свой контроль столичная прокуратура.

