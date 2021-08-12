Появилось видео въезда автомобиля в остановку на юго-западе Москвы

В Сети появилось видео с места аварии на юго-западе Москвы. Кадры с места происшествия опубликованы в телеграм -канале столичной прокуратуры.

На кадрах видеоролика видно, как автомобиль врезается в остановку, сбивая находящуюся там женщину. Также на видео можно увидеть осколки стекла, лежащие на земле. На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники МЧС.

Авария произошла в четверг, 12 августа. 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения пострадали женщина 1960 года рождения, которую зажало между машиной и остановкой, а также ее 16-летняя внучка.

На момент столкновения в салоне автомобиля также находился ребенок. Пострадавшую женщину госпитализировали на вертолете, а девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.

Ход полицейской проверки по факту столкновения автомобиля Skoda c остановкой общественного транспорта в районе Обручевский взяла на свой контроль столичная прокуратура.