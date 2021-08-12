Водитель, который въехал в остановку в Москве, был пьян – Дептранс

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Водитель, наехавший на остановку общественного транспорта на улице Миклухо-Маклая и сбивший двух женщин, был пьян. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле – что является сильным алкогольным опьянением", – говорится в сообщении.

Из-за столкновения автомобиля Skoda с остановкой пострадали женщина 1960 года рождения и ее 16-летняя внучка. Женщину госпитализировали на вертолете с диагнозом "травматическая ампутация голени". У девочки – "закрытый перелом стопы", сообщили в ГИБДД Москвы.

Авария произошла в четверг, 12 августа, на улице Миклухо-Маклая. 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. В результате женщина оказалась зажата между машиной и остановкой. На момент столкновения в салоне автомобиля находился ребенок.