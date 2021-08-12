Прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "гентство "Москва"

Ход полицейской проверки по факту столкновения автомобиля Skoda c остановкой общественного транспорта в районе Обручевский взяла на свой контроль столичная прокуратура. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Согласно предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате пострадали женщина 1960 года рождения и ее 16-летняя внучка, находившиеся на остановке. Они госпитализированы", – говорится в сообщении.

Также известно, что пострадавшую женщину госпитализировали на вертолете, а девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Авария произошла в четверг, 12 августа, возле дома 9 на улице Миклухо-Маклая, в результате чего пострадали женщина и ребенок. Отмечается, что в результате аварии женщина оказалась зажата между машиной и остановкой. На момент столкновения в салоне автомобиля находился ребенок.