Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с участием скорой помощи в Москве

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Прокуратура Москвы взяла на контроль ход полицейской проверки ДТП с участием машины скорой помощи на Енисейской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Прокуратура контролирует ход проверки, проводимой столичными полицейскими, по факту ДТП на Енисейской улице", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковым автомобилем на Енисейской улице на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, пострадали врач и фельдшер.