Фельдшер и водитель машины скорой помощи погибли в ДТП в Башкирии

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Фельдшер и водитель скорой помощи погибли в результате ДТП с грузовиком в Башкирии. Об этом в среду, 18 августа, со ссылкой на республиканское УГИБДД сообщает "Интерфакс".

Авария произошла на участке трассы М-5 в Уфимском районе. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи столкнулся с "КамАЗом", который сделал остановку для замены колеса.

"Водитель и его пассажир, фельдшер, скончались до прибытия скорой помощи", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошло столкновение машины скорой помощи с поездом. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

До этого четыре человека пострадали в результате аварии с машиной скорой помощи в Симферополе. Травмы получили водитель, фельдшер, пациент и его родственник.