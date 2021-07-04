В центре Москвы машина "скорой" столкнулась с полицейским автомобилем

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

На Краснопрудной улице в центре Москвы столкнулись автомобиль скорой помощи и полицейская машина, в результате ДТП пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Сегодня вечером на Краснопрудной улице произошло столкновение автомобиля скорой помощи и полицейской машины, в результате ДТП один человек пострадал", – рассказали в полиции.

В текущий момент на месте ДТП работают полицейские. По факту происшествия организована проверка.

Ранее в воскресенье, 4 июля, произошло ДТП в Лефортовском тоннеле. В результате аварии движение транспорта было затруднено на 1,5 километра. Отмечалось, что ДТП произошло из-за того, что водитель машины каршеринга не справился с управлением, столкнулся с легковым автомобилем, а после этого опрокинулся на бок и врезался в грузовик.