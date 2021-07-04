Три грузовика столкнулись под Сайкинским путепроводом

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три грузовых автомобиля столкнулись под Сайкинским путепроводом, в связи с ДТП ограничено движение в 1-м Кожуховском проезде. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Под Сайкинским путепроводом (1-й Кожуховский проезд в районе дома 19, корпус 1) столкнулись три грузовика. Движение осуществляется по одной полосе. Пожалуйста, по возможности, объезжайте", – говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье, 4 июля, произошло ДТП в Лефортовском тоннеле. В результате аварии движение транспорта было затруднено на 1,5 километра. Отмечалось, что ДТП произошло из-за того, что водитель машины каршеринга не справился с управлением, столкнулся с легковым автомобилем, а после этого опрокинулся на бок и врезался в грузовик.