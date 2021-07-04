Движение в Лефортовском тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

В результате аварии движение транспорта затруднено на 1,5 километра. На месте ЧП работают специалисты.

Уточняется, что ДТП произошло из-за того, что водитель арендованной машины не справился с управлением, столкнулся с легковым автомобилем, а после этого опрокинулся на бок и врезался в грузовик.

В ведомстве призвали выбирать возможные пути объезда данного места.

Ранее в Каменск-Шахтинске произошла авария, в результате которой погибли два человека. СК возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в нарушении ПДД в алкогольном опьянении.

