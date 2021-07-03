Три ребенка и взрослый пострадали в ДТП в Башкирии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

ДТП с участием вахтового автомобиля и иномарки произошло в Туймазинском районе Башкирии, передает Госавтоинспекция региона.

В результате аварии пострадали три ребенка и один взрослый. Столкновение Audi А6 и автобуса ПАЗ произошло на перекрестке Туймазы-Серафимовский и М5 Урал.



Все пострадавшие – водитель и пассажиры легкового автомобиля – госпитализированы. Восемь человек, находящиеся в автобусе, травм не получили.

Ранее в Тамбовской области произошла авария с участием двух автомобилей. В результате произошедшего семь человек пострадали и один ребенок погиб.

