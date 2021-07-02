Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Киевского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

ДТП с участием двух грузовиков случилось на МКАД в районе Киевского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Авария произошла на 46-м километре внутренней стороны автодороги.

"Столкнулись два грузовых автомобиля с последующим опрокидыванием прицепа на обочине в 1 и частично 2 полосе движения", – уточнили в телеграм-канале Дептранса.

В результате случившегося никто не пострадал. При этом движение в районе аварии оказалось затруднено на 2,2 километра.

Ранее авария с участием рейсового автобуса случилась в Сочи. ДТП произошло на федеральной трассе А-148. В результате случившегося пострадали шесть человек.