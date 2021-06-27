Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Крыму

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Четыре человека пострадали в результате аварии с машиной скорой помощи в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Уточняется, что травмы получили водитель скорой помощи, фельдшер, пациент и его родственник. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, на перекресте автомобиль скорой с включенным спецсигналом проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia.

Накануне крупное ДТП с участием машины такси и грузовым автомобилем произошло в Москве на внутренней стороне 40-го километра МКАД. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры такси, в том числе 13-летний подросток.