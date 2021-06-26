СК возбудил дело после ДТП на МКАД с тремя погибшими

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Следственный комитет РФ возбудил дело после ДТП с такси и грузовым автомобилем на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Следственными органами ГСУСК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", – рассказала старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

По факту произошедшей трагедии будет назначена автотехническая судебная экспертиза. Кроме того, опрашиваются очевидцы происшествия.

Крупное ДТП с участием машины такси и грузовым автомобилем произошло на внутренней стороне 40-го километра МКАД утром субботы, 26 июня. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры такси, в том числе 13-летни подросток.

На данный момент, по информации Дептранса, движение в районе участка происшествия восстановлено.