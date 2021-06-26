Движение на Окской улице восстановили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на Окской улице в сторону Рязанского проспекта восстановили после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", – указано в публикации.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП с легковым автомобилем перекрыты 4-я и 5-я полосы движения.

В районе дома 46 по Окской улице утром субботы, 26 июня, перевернулся автомобиль. В Дептрансе сообщили, что никто не пострадал, на место оперативно прибыли экстренные службы.

Утром 26 июня крупное ДТП произошло на МКАД. На 41-километре автодороги столкнулись несколько машин, в результате погибли три человека: водитель и пассажиры такси (женщина и 13-летний ребенок).