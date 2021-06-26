Движение на Окской улице в сторону Рязанского проспекта перекрыли из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта на Окской улице в сторону Рязанского проспекта приостановили из-за ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"На Окской улице, 46 перевернулся автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением", – заявили в пресс-службе ведомства.

В департаменте уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Движение в районе места происшествия затруднено.

По последним данным, перекрыты 4-я и 5-я полосы движения.

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате ДТП с такси на МКАД. Трагедия произошла на 41-километре автодороги. Несколько пострадавших госпитализированы.