Клещ стал причиной ДТП с тремя пострадавшими в Приморье

Фото: МВД РФ по Приморскому краю

Три человека пострадали в результате аварии на трассе в Приморском крае, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля Honda CRV пыталась убрать со своего плеча клеща, отвлеклась от дороги и не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

"Водитель почувствовала, что по плечу кто-то ползет, как оказалось, это был клещ. Не отпуская руль и продолжив движение, женщина попросила свою дочь подать бутылку с водой, для того чтобы поместить туда клеща", – говорится в сообщении.

В автомобиле также находились дети – 15-летний подросток и 8-летняя девочка. Они получили травмы головы и позвоночника. У водителя автомобиля – травма головы и перелом ребер.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ногинском районе Московской области.