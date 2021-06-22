Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

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Два человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ногинском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

"В 16:22 в Ногинском районе на 3-м километре автодороги Авдотьионо – Кабаново – Стулово столкнулись Volkswagen и ВАЗ. В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали", – рассказали в полиции.

Там уточнили, что на месте происшествия работают специалисты, которые установят причины и все обстоятельства ДТП.

Накануне в Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек.