Пять человек пострадали в ДТП в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по региону.
Происшествие случилось на 31-м километре автодороги Самбек – Матвеев–Курган.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля марки Hyundai Accent, разворачиваясь с обочины, не пропустил Toyota Camry. Это привело к столкновению машин.
Пострадавшими оказались водитель и два пассажира Hyundai, а также водитель и пассажир Toyota. Специалисты проводят по факту случившегося проверку.
Ранее в Самарской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека и еще один пострадал.