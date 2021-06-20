Пять человек пострадали в ДТП в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по региону.

Происшествие случилось на 31-м километре автодороги Самбек – Матвеев–Курган.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля марки Hyundai Accent, разворачиваясь с обочины, не пропустил Toyota Camry. Это привело к столкновению машин.

Пострадавшими оказались водитель и два пассажира Hyundai, а также водитель и пассажир Toyota. Специалисты проводят по факту случившегося проверку.

Ранее в Самарской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека и еще один пострадал.

