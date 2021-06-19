В ДТП под Самарой погибли три человека и один пострадал

Фото: телеграм-канал группы samara.dtp.official

В Самарской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека и еще один пострадал. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"По предварительной информации, погибли три человека, один получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Авария произошла в Кинельском районе на автодороге Кинель – Богатое – Борское. На место происшествия выехали представители руководства территориального отдела внутренних дел и ГИБДД.

По данному факту областная прокуратура организовала проверку. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал кинельский межрайонный прокурор Юрий Сергеев.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края столкнулись два легковых автомобиля и автобус. В результате ДТП опрокинулся последний, пострадали семь человек.