Уголовное дело заведено после ДТП с автобусом на Кубани

13:50
Фото: МЧС России
Уголовне дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после ДТП с автобусом в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Утром поступило сообщение о столкновении двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, в результате которого произошло возгорание одного из них. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Авария в Туапсинском районе на автодороге Джубга – Сочи произошла в понедельник утром. Во время движения колонны с детьми из 10 автобусов у одного из них отказали тормоза, в результате он врезался во впереди идущий транспорт, после чего загорелся.
В результате происшествия пострадали водитель и 15 детей. В региональном Минздраве сообщили, что состояние восьми детей оценивается как средней степени тяжести. У них диагностированы ушибы.
Перевозка детей была организована детским лагерем "Шахтинский текстильщик".
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