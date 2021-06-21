Уголовное дело заведено после ДТП с автобусом на Кубани

Фото: МЧС России

Уголовне дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после ДТП с автобусом в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Утром поступило сообщение о столкновении двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, в результате которого произошло возгорание одного из них. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Авария в Туапсинском районе на автодороге Джубга – Сочи произошла в понедельник утром. Во время движения колонны с детьми из 10 автобусов у одного из них отказали тормоза, в результате он врезался во впереди идущий транспорт, после чего загорелся.

В результате происшествия пострадали водитель и 15 детей. В региональном Минздраве сообщили, что состояние восьми детей оценивается как средней степени тяжести. У них диагностированы ушибы.

Перевозка детей была организована детским лагерем "Шахтинский текстильщик".

