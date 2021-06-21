Девять человек пострадали на Кубани при столкновении автобусов с детьми

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Два автобуса, перевозившие детей, столкнулись в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. В результате аварии пострадали девять человек.

ДТП произошло в Туапсинском районе на автодороге Джубга – Сочи. Во время движения колонны с детьми из 10 автобусов у одного из них отказали тормоза, в результате он врезался во впереди идущий транспорт, а затем загорелся.

Всего в двух автобусах находились 62 ребенка. Травмы получили восемь детей и водитель. Их доставили в больницу. Пожар в загоревшемся автобусе удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров.

В региональном Минздраве рассказали ТАСС, что состояние восьми детей оценивается как средней тяжести. У них диагностированы ушибы.

Перевозка детей была организована детским лагерем "Шахтинский текстильщик".

Ранее семья с тремя детьми пострадала в результате опрокидывания автомобиля в Якутии. В результате ДТП 14-летняя школьница получила перелом бедра, тяжелую черепно-мозговую травму и сейчас находится в коме.

Водитель автомобиля не справился с рулевым управлением и съехал с дороги, после этого машина опрокинулась. У водителя травмы головы, переломы ног и травматический шок первой степени, у его жены – множественные переломы ребер и закрытая черепно-мозговая травма.

Младшие дети в момент аварии находились в детских автокреслах на заднем сиденье. У мальчика 2014 года рождения и девочки 2019 года рождения врачи обнаружили ушибы и ссадины.