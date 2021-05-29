Многодетная семья пострадала в ДТП в Якутии

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Семья с тремя детьми пострадала в результате опрокидывания автомобиля в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу территориального управления ГИБДД.
Известно, что в результате ДТП 14-летняя школьница получила перелом бедра, тяжелую черепно-мозговую травму и сейчас находится в коме.
По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с рулевым управлением и съехал с дороги, после этого машина опрокинулась. У водителя, по данным медиков, травмы головы, переломы ног и травматический шок первой степени, у его жены – множественные переломы ребер и закрытая черепно-мозговая травма.
Младшие дети в момент аварии находились в детских автокреслах на заднем сидении. У мальчика 2014 года рождения и девочки 2019 года рождения врачи обнаружили ушибы и ссадины.
В момент аварии водитель иномарки был трезв, водительское удостоверение получил только в декабре прошлого года.
29 мая два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Зеленограде.
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