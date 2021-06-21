В МВД назвали число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани

11:51
Фото: телеграм-подъем "Подъем"
Водителя и 15 детей после ДТП в Туапсинском районе Кубани с участием двух автобусов, один из которых загорелся, отправили в больницу для осмотра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.
"Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах, которые были оперативно предоставлены детским центром", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в момент аварии в автобусах находились 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих.
Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе на автодороге Джубга – Сочи произошло ДТП. Во время движения колонны с детьми из 10 автобусов у одного из них отказали тормоза, в результате он врезался во впереди идущий транспорт, после чего загорелся.
В региональном Минздраве сообщили, что состояние восьми детей оценивается как средней степени тяжести. У них диагностированы ушибы.
Перевозка детей была организована детским лагерем "Шахтинский текстильщик".
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