В Химках водитель автобуса насмерть сбил 12-летнюю девочку

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В Химках в результате аварии с участием автобуса погибла девочка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"На улице 9 Мая на нерегулируемом пешеходном переходе водитель, управляя автобусом, совершил наезд на 12-летнюю девочку. Ребенок скончался от полученных телесных повреждений", – говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС ГИБДД работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее мужчина на электросамокате наехал на пожилую женщину в московском парке, после чего она получила перелом руки.