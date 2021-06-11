Мужчина на электросамокате наехал на пенсионерку в Нескучном саду

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мужчина на электросамокате наехал на пожилую женщину в московском парке, после чего она получила перелом руки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"Утром 10 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одну из столичных больниц доставили 56-летнюю женщину с закрытым переломом лучевой кости со смещением отломков", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что специалисты проводят проверку по факту происшествия. Известно, что инцидент произошел в Нескучном саду.

Ранее сообщалось, что в Химках автомобиль насмерть сбил мужчину на электросамокате, который переезжал дорогу не по переходу.