Три человека погибли в результате ДТП с такси на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД утром в субботу, 26 июня.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве сообщает ТАСС. Уточняется, что авария произошла на 41-километре в 5:35 утра. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД.

"В такси трое погибших, водитель и две пассажирки, водитель поливальной машины госпитализирован", – говорится в сообщении.

В четверг, 24 июня, в Крыму в ДТП попал автобус, перевозивший детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа. Группа ехала из Качи в Мраморные пещеры. В салоне находились 19 человек.