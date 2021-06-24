Число пострадавших в ДТП с автобусом с детьми в Крыму увеличилось до трех

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Число пострадавших в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Крыму увеличилось до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как ранее уточнял советник главы республики Олег Крючков, автобус перевозил детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа. Группа ехала из Качи в Мраморные пещеры. В салоне находились 19 человек.

"По предварительным данным, около 19:40 часов на автодороге граница с Украиной Симферополь – Алушта – Ялта, водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество водителю автомобиля "Фольксваген Поинтер", движущемуся в попутном направлении, допустил с ним столкновение, после чего допустил опрокидывание на бок", – говорится в сообщении.

По факту аварии прокуратура Крыма начала проверку.

В мае 2021 года резонансное ДТП случилось в Ставропольском крае. Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус с детской баскетбольной командой.

В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали. Было возбуждено уголовное дело.