Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму, передает ТАСС со ссылкой на советника главы республики Олега Крючкова.

По его словам, автобус перевозил детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа. В салоне находились 19 человек.

На данный момент сообщается о двух пострадавших, в числе которых водитель.

В мае 2021 года резонансное ДТП случилось в Ставропольском крае. Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус с детской баскетбольной командой.

В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали. Было возбуждено уголовное дело.