Трое детей пострадали в ДТП на Урале

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Три ребенка пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Свердловской области, сообщает газета "Известия" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла накануне, 13 июня, на участке дороги Серов – Птицефабрика. По данным Госавтоинспекции, 34-летняя женщина, которая находилась за рулем Hyundai Solaris, при повороте на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущества 34-летнему водителю Hyundai Elantra.

Уточняется, что в автомобиле вместе с женщиной находились ее дети – 15-летняя дочь и девятилетний сын. В машине Elantra помимо водителя находились также его супруга и полуторогодовалая дочь. Ребенок ехал сзади в детском кресле. Он госпитализирован с травмами мягких тканей грудной клетки.

В воскресенье, 13 июня, близ деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области попал в аварию экскурсионный автобус. Он перевернулся, пострадали 18 пассажиров. В региональном Следственном комитете в качестве предварительной причины случившегося назвали плохие погодные условия.