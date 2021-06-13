Помощь медиков потребовалась 18 пассажирам попавшего в ДТП автобуса в Ленобласти

13 июня, 23:22
Фото: ТАСС/Прокуратура Ленинградской области
18 пассажиров перевернувшегося в Ленинградской области экскурсионного автобуса обратились за медицинской помощью. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в экстренных службах региона.
"Суммарно за помощью обратились 18 человек", – говорится в сообщении.
Собеседник агентства уточнил, что три человека ограничились помощью медиков на месте аварии, 12 пассажиров отвезли в Подпорожскую больницу, еще троих – в Лодейное Поле. В итоге госпитализация потребовалась семи пострадавшим, остальных отпустили домой.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга отметили, что компания-перевозчик зарегистрирована в северной столице, однако не стали уточнять ее название. В связи с произошедшем сотрудники ведомства инициировали проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.
Ранее стало известно, что близ деревни Верхние Мандроги попал в аварию экскурсионный автобус. В региональном Следственном комитете в качестве предварительной причины случившегося назвали плохие погодные условия.
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