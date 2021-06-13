Десять человек пострадали из-за опрокидывания автобуса в Ленобласти

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Ленинградской области близ деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами, в результате инцидента пострадали 10 человек. Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации региона.

"По предварительной информации, в нем (автобусе. – Прим. ред.) находились 45 человек. На месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудники МЧС. Пострадали 10 человек", – говорится в сообщении.

Известно, что семерых пострадавших госпитализировали в Подпорожскую больницу, еще троих – в Лодейное Поле.

В областном МЧС уточнили, что в аварии нет погибших.

Ранее стало известно о ДТП с участием автобуса, произошедшем в Хабаровском крае. Жертвами происшествия стали три человека, один из погибших – ребенок.