Водитель попавшего в ДТП автобуса в Ленобласти не справился с управлением из-за дождя

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Водитель съехавшего в кювет в Ленинградской области автобуса не справился с управлением из-за сильного дождя. Информация об этом появилась на сайте регионального Следственного комитета.

"По предварительным данным следствия, 13 июня 2021 года недалеко от деревни Верхние Мандроги ввиду неблагоприятных дорожных условий (сильного дождя) водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в момент аварии в автобусе находились 46 человек, 10 из них потребовалась госпитализация.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет дана правовая оценка произошедшему.

В МЧС отметили, что в автобусе находились семь детей, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что близ деревни Верхние Мандроги попал в аварию экскурсионный автобус. Семерых пострадавших госпитализировали в Подпорожскую больницу, еще троих – в Лодейное Поле.