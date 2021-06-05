Более 20 человек пострадали в ДТП с грузовиком в Туве

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Грузовик с пассажирами перевернулся в Туве, в результате происшествия пострадал 21 человек, среди которых пятеро – дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Произошло опрокидывание грузового автомобиля с пассажирами. Пострадал 21 человек, в том числе пять детей (семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка)", – рассказал представитель экстренных служб.

По его словам, водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Позднее его нашла и задержала полиция.

"38-летний житель Чаа-Хольского района, находившийся за рулем грузового транспортного средства и допустивший его опрокидывание, в результате которого госпитализированы девять участников дорожного движения, разыскан и задержан", – сообщил сотрудник регионального главка МВД.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 40 километрах от села Чаа-холь. В кузове не предназначенного для перевозки пассажиров грузового автомобиля ГАЗ-3307 находилось 20 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 4 до 12 лет.

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