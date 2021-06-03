На Автомоторной улице автомобиль такси перевернулся после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Автомоторной улице произошла авария с участием автомобиля такси, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На улице Автомоторной, дом 1/3, произошло ДТП двух автомобилей с участием такси, после чего автомобиль такси опрокинулся", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе около МКАД в Подмосковье. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.