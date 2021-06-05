Человек погиб в результате ДТП с тремя машинами на Симферопольском шоссе

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В Москве в результате столкновения трех легковушек на Симферопольском шоссе погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В субботу днем на 30-м километре Симферопольского шоссе произошло попутное столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал", – рассказал источник.
Он уточнил, что на месте ДТП работают правоохранители, специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Ранее четыре автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе около МКАД в Подмосковье. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.
До этого авария с участием автомобиля такси произошла на Автомоторной улице. В результате ДТП машина перевернулась.