Человек погиб в результате ДТП с тремя машинами на Симферопольском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в результате столкновения трех легковушек на Симферопольском шоссе погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В субботу днем на 30-м километре Симферопольского шоссе произошло попутное столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал", – рассказал источник.

Он уточнил, что на месте ДТП работают правоохранители, специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе около МКАД в Подмосковье. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.

До этого авария с участием автомобиля такси произошла на Автомоторной улице. В результате ДТП машина перевернулась.