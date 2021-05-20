Фельдшер погиб в результате ДТП со скорой в Алтайском крае

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Фельдшер погиб в результате аварии с участием машины скорой помощи на Чуйском тракте в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона.

Уточняется, что еще трое человек получили травмы. На данный момент они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

"Скорая помощь возвращалась по Чуйскому тракту с обслуженного вызова без пациента. В результате ДТП на месте погиб фельдшер. Трое пострадавших доставлены в краевую больницу скорой медицинской помощи в Барнаул, состояние – стабильно тяжелое", – рассказали в Минздраве.

По предварительной информации МВД по региону, ДТП произошло около 04:55 на Чуйском тракте в Первомайском районе.

Ранее автобус столкнулся с грейдером на трассе М-5 "Урал" в Подмосковье. В результате случившегося пострадали шесть человек.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку.