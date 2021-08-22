Скорая помощь перевернулась в результате ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковым автомобилем на Енисейской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Енисейской улице столкнулись легковой автомобиль и скорая. В результате ДТП автомобиль скорой помощи перевернулся. По предварительным данным, пострадали врач и фельдшер", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали водителей быть внимательными и пропускать автомобили скорой помощи.

Ранее фельдшер и водитель скорой помощи погибли в результате ДТП с грузовиком в Башкирии. Авария произошла на участке трассы М-5 в Уфимском районе. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи столкнулся с "КамАЗом", который сделал остановку для замены колеса.