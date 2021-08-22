Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области

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Трое взрослых и двое детей погибли в автомобильной аварии в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

Авария произошла около 16:40 по московскому времени на автодороге между Сальском и поселком Гигант, здесь столкнулась грузовая "Газель" и легковой автомобиль.

"Погибли четыре человека из легковушки, в том числе, двое детей. После столкновения "Газель" загорелась, в ней также погиб один человек", – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что еще один человек пострадал, но выжил, сейчас ему оказывают помощь врачи.

Ранее Внедорожник врезался в "скорую" на северо-востоке Москвы. Авария произошла на пересечении улиц Менжинского и Енисейской.

Момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, что у "скорой" горели проблесковые маячки. А внедорожник на довольно большой скорости проезжал на перекресток. Водитель не успел затормозить и врезался в автомобиль медиков. От удара "скорая" упала на бок. На место аварии приехали две другие бригады. Пострадали врач и фельдшер.