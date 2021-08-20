Мотоциклист погиб в результате ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Замоскворечье произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла, в результате которого водитель последнего скончался. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В районе дома 26 по улице Валовая произошло столкновение двух легковых автомобилей и мотоцикла, в результате аварии мотоциклист погиб", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося. По данным столичного управления ГИБДД, водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением при выезде из Добрынинского тоннеля и врезался в бетонное ограждение проезжей части.

Ранее авария с участием двух легковушек и мотоцикла произошла на 41-м километре МКАД в районе Калужского шоссе. Водитель мотоцикла погиб.

До этого на Русаковской набережной в Москве мотоциклист сбил двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе. Байкер не заметил их из-за машины, остановившейся в соседнем ряду.

Одна из пострадавших была на восьмом месяце беременности, она скончалась. Вторая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

