Уголовное дело возбудили после ДТП с мотоциклом на Русаковской набережной

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на Русаковской набережной. Там мотоциклист сбил двух женщин. Одна из них скончалась. По данным СМИ, она была на восьмом месяце беременности. Вторая пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована. В больницу доставлен и виновник аварии. Трагедия произошла на пешеходном переходе без светофора. Байкер не заметил женщин из-за машины, остановившейся в соседнем ряду. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Ситуацию контролирует прокуратура.

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