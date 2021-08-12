Синоптик предсказал "библейский потоп" на юге России

Фото: ТАСС/Роман Чугунов
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в Краснодарском крае и Крыму ожидается рекордное количество осадков. Об этом он сообщил в Instagram.
"Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!" – написал синоптик.
Он уточнил, что на западе Краснодарского края за сутки может выпасть до 186 миллиметров осадков, что составляет 370 процентов от месячной нормы.
В Керчи ожидается выпадение 151 миллиметра осадков за 24 часа при месячной норме в 44 миллиметра. По словам специалиста, это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года.
При этом гидрометцентр Крыма предупредил об угрозе схода селевых потоков и поднятия уровня воды на 0,5-1,5 метра.
Ранее в Крыму сильные дожди привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка. Ливень прошел в Симферопольском районе и переполнил местные водоемы, что привело к подтоплениям нескольких домов и дворов. Шесть местных жителей были эвакуированы.
Кроме того, в ближайшие несколько дней на востоке полуострова ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, возможно выпадение до 50 миллиметров осадков.
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