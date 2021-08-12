На востоке Крыма в ближайшие двое суток ожидаются сильные дожди и ветер до 25 м/с

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В Крыму сильные дожди привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка. Об этом сообщает РИА Новости.
Ливень прошел в Симферопольском районе и переполнил местные водоемы, что привело к подтоплениям нескольких домов и дворов. Шесть местных жителей были эвакуированы.
На данный момент на место происшествия направлена оперативная группа. Количество подтопленных домовладений уточняется.
Кроме того, в ближайшие несколько дней на востоке полуострова ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, возможно выпадение до 50 миллиметров осадков.
В ГУ МЧС России по региону предупредили о возможных происшествиях в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Жителей и туристам порекомендовали не покидать дома, избегать прогулок на побережье и горнолесной местности.
Спасатели уже эвакуировали в безопасное место несколько автомобилей в районе села Доброе и в селе Краснолесье. Соблюдение прав жителей сел, попавших в зону подтоплений, взято на контроль правительства полуострова.
По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и оперативных служб по ликвидации последствий происшествия.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о компактном циклоне на юге России, который будет определять опасную погоду. Он отметил, что погодная опасность может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.
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