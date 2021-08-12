Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве выпало до 36 миллиметров осадков, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.
"За минувшие сутки на столичный регион обрушился сильный ливень, наибольшее количество которого пришлось на темное время суток. Так, например, на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 36 миллиметров, что составляет 47% от месячной нормы, из них 31 миллиметр – это с 21:00 11 августа до 06:00 12 августа", – заявил он.
По словам Тишковца, другие метеостанции столицы зафиксировали от 28 до 34 миллиметров выпавших осадков. Кроме того, прошедшие сутки также оказались очень дождливыми в городах Московской области: в Дмитрове выпало 25 миллиметров осадков, в Сергиевом Посаде – 27 миллиметров, в Долгопрудном – 31 миллиметр.
Дожди в столичном регионе продолжатся и в четверг. В Москве ожидаются грозы и порывистый ветер, температура воздуха при этом составит около +21...+23 градусов. Тишковец пояснил, что под влиянием южного циклона и атмосферного фронта воздух не сможет прогреться до климатической нормы, однако осадки будут значительно слабее, чем накануне. Временами облачность будет сменяться неустойчивыми прояснениями.
"В течение дня в Москве может выпасть еще до 5–7 миллиметров осадков, а значит, возможно, что 12 августа станет самым дождливым с 1948 года. Суточный рекорд осадков для 12 августа пока принадлежит 1980 году, когда было зарегистрировано 38,2 миллиметра. Рекорд суточных дождей для всего августа – 88 миллиметров в 2016 году", – пояснил Тишковец.
Он добавил, что в столице ожидается порывистый южный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что следующая неделя в столичном регионе с большой вероятностью будет теплой. Он добавил, что прощаться с летом пока преждевременно, поскольку бывают случаи, когда тепло сохраняется и до начала сентября.
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