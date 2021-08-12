Вильфанд призвал москвичей не прощаться с летом

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Новая неделя в столичном регионе с большой вероятностью будет теплой, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он добавил, что прощаться с летом пока преждевременно, поскольку бывают случаи, когда тепло сохраняется и до начала сентября.
"Вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне 28 градусов, на следующей неделе существует. <...> В начале следующей недели может быть 25, 27 градусов, может быть до 29 градусов. Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее?" – приводит слова синоптика РИА Новости.
Ранее Вильфанд предупредил о компактном циклоне на юге России, который будет определять опасную погоду. Она может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.
В четверг, 12 августа, в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик полагает, что суммарный суточный объем осадков может приблизиться к абсолютному рекорду, принадлежащему 1980 году.
До 40% месячной нормы осадков может выпасть в столичных районах
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