Вильфанд призвал москвичей не прощаться с летом

Фото: depositphotos/scaliger

Новая неделя в столичном регионе с большой вероятностью будет теплой, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что прощаться с летом пока преждевременно, поскольку бывают случаи, когда тепло сохраняется и до начала сентября.

"Вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне 28 градусов, на следующей неделе существует. <...> В начале следующей недели может быть 25, 27 градусов, может быть до 29 градусов. Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее?" – приводит слова синоптика РИА Новости.

Ранее Вильфанд предупредил о компактном циклоне на юге России, который будет определять опасную погоду. Она может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.

В четверг, 12 августа, в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик полагает, что суммарный суточный объем осадков может приблизиться к абсолютному рекорду, принадлежащему 1980 году.