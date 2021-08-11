В четверг в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 12 августа может выпасть половина месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды Фобос Евгения Тишковца.

По словам специалиста, дожди в Москве в ближайшие сутки не просто продолжатся, но еще и усилятся. В ночь на четверг город попадет на язык тепла южной циклонической депрессии. Это обострит атмосферный фронт окклюзии.

"Так в период с 21:00 до 03:00 в осадкомеры города может попасть 20-25 миллиметров, к утру – еще 3 миллиметра, а в светлое время суток – около 12 миллиметров, что в целом эквивалентно половине месячной нормы", – пояснил Тишковец.

Синоптик полагает, что суммарный суточный объем осадков может приблизиться к абсолютному рекорду, принадлежащему 1980 году. Тогда было зафиксировано 38,2 миллиметра.

Телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" сообщает, что на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В свою очередь пресс-служба департамента департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендовала водителям не парковать автомобили у шатких конструкций и под деревьями из-за непогоды.

Ранее стало известно, что 12 августа в Москве может стать самым дождливым днем в этом столетии. В ночь со среды на четверг в столице может выпасть 10–15 миллиметров осадков, а в некоторых регионах выпадет свыше трети месячной нормы. Вероятность такого погодного сценария составляет 89%.