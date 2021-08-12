Россиян предупредили об аномальной жаре в ряде регионов до конца недели

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До конца рабочей недели в большей части России ожидаются температуры на 7–10 градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномальная жара, по прогнозам синоптиков, будет в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и Республике Коми. Там ожидается 39–41 градус тепла

"В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма – 13 градусов, а сейчас 20 градусов", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

В Тамбовской, Курской и Белгородской областях, отметил Вильфанд, максимальные температуры составят 30–35 градусов, в Воронежской области воздух прогреется до 37 градусов.

"Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжском федеральном округе на 7–10 градусов выше нормы. Температура в южной половине – до 34–39 градусов", – добавил синоптик.

Начало следующей недели в столичном регионе с большой вероятностью будет теплым. Об этом научный руководитель Гидрометцентра рассказал ранее. Он также добавил, что прощаться с летом пока преждевременно, поскольку бывают случаи, когда тепло сохраняется и до начала сентября.