Россиян предупредили об аномальной жаре в ряде регионов до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До конца рабочей недели в большей части России ожидаются температуры на 7–10 градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Аномальная жара, по прогнозам синоптиков, будет в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и Республике Коми. Там ожидается 39–41 градус тепла
"В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма – 13 градусов, а сейчас 20 градусов", – приводит слова метеоролога РИА Новости.
В Тамбовской, Курской и Белгородской областях, отметил Вильфанд, максимальные температуры составят 30–35 градусов, в Воронежской области воздух прогреется до 37 градусов.
"Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжском федеральном округе на 7–10 градусов выше нормы. Температура в южной половине – до 34–39 градусов", – добавил синоптик.
Начало следующей недели в столичном регионе с большой вероятностью будет теплым. Об этом научный руководитель Гидрометцентра рассказал ранее. Он также добавил, что прощаться с летом пока преждевременно, поскольку бывают случаи, когда тепло сохраняется и до начала сентября.
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